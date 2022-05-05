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  3. İzmir toplu ulaşım zammı | İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife...

İzmir toplu ulaşım zammı | İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife...

İzmir toplu ulaşım zammı, belirlenen yeni tarifenin ardından araştırılmaya başlandı. İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife...

İzmir toplu ulaşım zammı | İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife...

İzmir toplu ulaşım zammı açıklandı. İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife...

İZMİR TOPLU ULAŞIM ZAMMI 

İzmir’de Ramazan Bayramının ardından toplu taşıma ücretlerinde yeni tarifeler açıklandı. Bu kapsamda 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,10’a çıkarıldı.

İzmir toplu ulaşım zammı | İZBAN, otobüs, metro, vapur ve tramvay tam biniş ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife...

İZBAN, OTOBÜS, METRO, VAPUR VE TRAMVAY TAM BİNİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU? İŞTE YENİ TARİFE...

İzmir’de merkez ilçelerdeki otobüs, metro, vapur, tramvay tam biniş ücretleri 6,50 TL’den 7,10’a yükseldi.

İlk binişte 7,10 TL ödeyen yolcu, ilk aktarmada 1,31, ikinci aktarma da ise 0,98 kuruş ödeyecek. Üçüncü ve sonraki aktarmalarda ise ücret alınmayacak. Tarifeye göre 2,20 TL olan öğrenci ilk biniş ücretleri de 2,40’a çıktı. Öğrenciler, herhangi bir aktarma durumunda ikinci bir ücret ödemeyecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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