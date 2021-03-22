İzmir Torbalı Nüfusu 2020 - 2021 |  Torbalı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Torbalı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Torbalı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Torbalı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Torbalı ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 545 (km²) si Torbalı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Torbalı nüfusu 194 bin 285 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Torbalı İlçe Nüfusu Kaçtır?

194 bin 285 kişidir.

İzmir Torbalı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 44,1 olarak gerçekleşmiştir.

Torbalı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,358736 Enlem : 27,358736

Torbalı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Torbalı ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Torbalı ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Torbalı ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020