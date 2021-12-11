İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

Alınan bilgilere göre olay Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre 7 öğrenci lisede ücretli öğretmen olarak görev yapan S.E.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ailelerine söyledi. Bunun üzerine aileler Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek öğretmen S.E. hakkında şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları S.E.'yi ifadesini almak üzere karakola getirdi. İşlemleri tamamlanan S.E. daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan S.E. suçlamaları reddederken mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü S.E.'nin görevine son verirken olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.