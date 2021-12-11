Fatih Karagümrük - Konyaspor canlı izle | Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiCunda ne demek, TDK'ya göre Cunda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Dezonformasyon milli güvenlik sorunu halini almıştırKim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran olay! Trafik eğitmeni trafik sorusunda elendi, Kenan İmirzalıoğlu cevabı yapıştırdı: "Galiba caps oldunuz"İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındıMotokros ne demek, TDK'ya göre Motokros kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Lodos beraberinde getirmişti! İstanbul'da sahili kaplayan kırmızı yosunlar temizlenmeye başlandıİnfiale yol açan görüntüler! Maymuna kokain içirmeye çalıştı, klozete attıMasumlar Apartmanı'nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan’ın bilinmeyenleri... Hayali ne olmaktı?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lisede ücretli öğretmen olarak görev yapan S.E. iddiaya göre 7 öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle yapılan şikayet sonrası gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan S.E. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

Alınan bilgilere göre olay Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre 7 öğrenci lisede ücretli öğretmen olarak görev yapan S.E.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ailelerine söyledi. Bunun üzerine aileler  Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek öğretmen S.E. hakkında şikayetçi oldu.

İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

GÖZALTINA ALINDI, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları S.E.'yi ifadesini almak üzere karakola getirdi. İşlemleri tamamlanan S.E. daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan S.E. suçlamaları reddederken mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü S.E.'nin görevine son verirken olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. 

İzmir Torbalı'da mide bulandıran olay! 7 öğrencisin taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
1
0
4
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT