İzmir Urla Nüfusu 2020 - 2021 |  Urla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Urla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Urla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Urla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Urla ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 805 (km²) si Urla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Urla nüfusu 69 bin 550 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Urla İlçe Nüfusu Kaçtır?

69 bin 550 kişidir.

İzmir Urla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 32,3 olarak gerçekleşmiştir.

Urla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,765131 Enlem : 26,765131

Urla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Urla ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Urla ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Urla ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

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