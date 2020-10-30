İzmir Valiliği duyurdu: Şehre girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı
İzmir Valilik kararı doğrultusunda İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı. Yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği duyuruldu.
İzmir Valiliği şehre girişlerin bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği belirtildi.
İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.
Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.
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