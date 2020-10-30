İzmir Valisi açıkladı: Depremde 70 kişi kurtarıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, "70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı" dedi.

Vali Koşger tarafından yapılan açıklama şöyle;

"İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Bütün binalara ulaşılmış durumda."

40 METRELİK FAY KIRILDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu açıkladı. Ayrıca 21 artçı sarsıntısının meydana geldiği, 30-40 kilometrelik bir fayın kırıldığı belirtildi.

KOCA: 120 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."