AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akhisar ilçesinde 5.1 büyüklüğünde meydana geldi.Depremin derinliği 4.1 kilometre olarak kayıt edildi.

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BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

ŞİDDETLİ ARTÇI DEPREMLER OLUYOR

AFAD verilerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.37'de 3.6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

BAKAN SOYLU: HASAR TESPİTİ VE İHBARI GELMEMİŞTİR

İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'daki depreme ilişkin olarak, "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir, kırsal tarama devam etmektedir." dedi.

MANİSA VALİSİ KARADENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz," "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." dedi.