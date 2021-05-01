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  3. İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

İzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde polis ekipleri tarafından izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara müdahale edildi.

İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Bayramı gerekçesiyle Konak Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Buca Şirinyer'de bir araya gelen gruplar, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan 18 kişi gözaltına alındı.

Bornova ilçesinde ise Küçükpark'taki bir trafonun üzerine çıkarak pankart açan ve slogan atan iki kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de 1 Mayıs için izinsiz gösteri düzenlemek istediler: 20 kişi gözaltına alındı!

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