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İzmir'de 2 suç örgütüne operasyon: 196 gözaltı kararı (2)

İzmir'de, 2 suç örgütünden toplam 196 kişi hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda başlatılan operasyonda, 115 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 2 suç örgütüne operasyon: 196 gözaltı kararı (2)

115 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'de, 2 suç örgütünden toplam 196 kişi hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda başlatılan operasyonda, 115 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin Menderes ilçesinde ortak kullandıkları evde yapılan aramada; çok sayıda tabanca ve pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Bunlardan bazılarının, şüpheliler tarafından evin bahçesine atıldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

 

 

 

 

 

 

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