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  3. İzmir’de 24 göçmen kurtarıldı

İzmir’de 24 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’de 24 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

İzmir’de 24 göçmen kurtarıldı

İzmir’de 24 göçmen kurtarıldı

Kaynak: DHA


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