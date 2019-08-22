İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı (2)

AVUKATLAR SERBEST BIRAKILDI

İzmir'de, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 26 avukat, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

BARO ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

İzmir Barosu'nca avukatların gözaltına alınmasıyla ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. İzmir Barosu önünde gerçekleştirilen, gözaltına alınıp serbest bırakılan avukatların da katıldığı açıklamayı yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, işlemin muhalifleri sindirme amacı taşıdığını öne sürdü. Kayyum atamalarının demokrasi dışı bir uygulama olduğunu savunan Özkan, "Bu nedenle, bu konuda toplumun değişik kesimlerinden gelen tüm muhaliflerin açıklama yapmasının, onların en demokratik hakkı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Meslektaşlarının gözaltına alınmasının da takipçisi olacaklarını, sorumluların cezalandırılması için gereken işlemleri yapacaklarını söyledi.

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DHA