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  3. İzmir'de 3 yıl önce işlenen Özler Yörük cinayeti çözüldü! 3 gün işkence gördü, öldürüldükten sonra cesedi yakıldı

İzmir'de 3 yıl önce işlenen Özler Yörük cinayeti çözüldü! 3 gün işkence gördü, öldürüldükten sonra cesedi yakıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 yıl önce boğarak öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı tespit edilen kişinin 33 yaşındaki Özler Yörük olduğu tespit edildi. Zanlılar sorgularında Yörük'e 3 gün boyunca işkence yaptıklarını, üzerine kaynar su döktükten sonra ise cesedini halıya sarıp ormanlık alanda yaktıklarını söylediler.

İzmir'de 3 yıl önce işlenen Özler Yörük cinayeti çözüldü! 3 gün işkence gördü, öldürüldükten sonra cesedi yakıldı

Alınan bilgilere göre olay , 8 Aralık 2018 tarihinde Bornova ilçesine meydana geldi.  Çamkule Mahallesi 4709 Sokak'taki ormanlık alanda, ileri derecede yanmış halde bulunan cesedin kimliğinin tespiti için İzmir İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

YÜZLENDİRME İLE TESPİT EDİLDİ

Boğarak öldürüldükten sonra cesedi yakılan kişi, defnedildikten sonra mezarı yeniden açıldı. Polis adli antropologlar tarafından yeniden yüzlendirme çalışması uygulanan cesetle ilgili bilgiler, o tarihte kayıp başvurusu bulunan 796 kadına ait verilerle karşılaştırıldı. Kayıp kadınların akrabalarından alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu cesedin Özler Yörük'e (33) ait olduğu tespit edildi.

İzmir'de 3 yıl önce işlenen Özler Yörük cinayeti ortaya çıkarıldı! 3 gün işkence gördü, öldürüldükten sonra cesedi yakıldı

3 İLDE 13 KİŞİ GÖZALTINA  ALINDI

Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrası Yörük'ün çevresindeki kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, 12 Ekim'de İzmir, Malatya ve Aydın'daki adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 13 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'de 3 yıl önce işlenen Özler Yörük cinayeti ortaya çıkarıldı! 3 gün işkence gördü, öldürüldükten sonra cesedi yakıldı

İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Zanlıların çapraz sorgularında olayın Özler ile erkek arkadaşı olduğunu öne sürdükleri O.A. arasında yaşanan kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini söyledikleri belirtildi.

Bazı şüphelilerin ifadelerinde Yörük'ü alıkoydukları adreste 3 gün işkence yaptıklarını, üzerine kaynar su döktüklerini, yaşamını yitiren kadının cesedini halıya sarıp ormanlık alana götürerek yaktıklarını anlattıkları öğrenildi.

İzmir'de 3 yıl önce işlenen Özler Yörük cinayeti ortaya çıkarıldı! 3 gün işkence gördü, öldürüldükten sonra cesedi yakıldı

Özler'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen O.A'nın ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öldürülen Özler'in ailesinin ise kızlarının O.A. tarafından fuhşa zorlandığını öne sürdükleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.A'nın ifadesinin savcılık tarafından alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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