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İzmir'de 30 göçmen yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de 30 göçmen yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde hareket halinde olan lastik botun içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Lastik botu durduran ekipler, 8 Kongo, 7 Gine, 5 Suriye, 4 Orta Afrika, 3 Somali, 1 Filistin, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Kaynak: DHA




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