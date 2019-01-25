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İzmir’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 23.20'de yerin 16.2 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir’de 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 23.20'de yerin 16.2 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

Kaynak: İHA

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