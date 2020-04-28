İzmir'de 4 katlı binan zemin katında yangın çıktı: 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan Mehmet Akif Konutçu (68), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etklinen Konutçu, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Şehit Nihat Bey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyünce mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan Mehmet Akif Konutçu'yu dışarıya çıkarttı. Dumandan etkilenen Konutçu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konutçu'nun tedavisi sürerken, itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında zemin kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA