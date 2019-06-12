İzmir’de 41 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi hakkı kazandı

İzmir'de ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapmaya hak kazananlar için mesleki yeterlilik belgesi teslim töreni düzenlendi. İzmir Ticaret Odasında (İZTO) gerçekleşen törende konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, İzmir'de bugüne kadar 8 binden fazla sınavda 41 bin vatandaşın mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını belirterek İzmir'in öncü illerden biri olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinin ardından, ikinci el taşıtların satışında mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (Meybem) ile İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı işbirliğiyle mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını başarıyla tamamlayan katılımcılara törenle belgeleri takdim edildi.

"Elimizi taşın altına koyduk"

13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldiğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, belge almaya hak kazanan tüm galeri sahipleri ve çalışanlarının mesleklerindeki bilgi ve deneyimlerini, uluslararası standartlara göre belgelediğini söyleyerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirdiğini dile getirdi. Mesleki yeterlilik belgelerinin, sektörlerde hizmet kalitesinin artması ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özgener, "Üyelerimizin ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm olmak için İzmir Ticaret Odası olarak biz de taşın altına elimizi koyduk ve vakfımız iktisadi işletmesini inşaat alanında 9 meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu yaptık. Bununla birlikte meslek komitelerimizden gelen talepler doğrultusunda inşaat sektörü dışındaki mesleklerde de TOBB Meybem işbirliğinde sınav ve belgelendirme hizmetini tüm üyelerimize ve üye olmayan firmalara sunmaya başladık" dedi.

Rekor kırıldı

İkinci el araç alım satımı konusunda faaliyet gösteren üyelerin ilk talepte bulunan sektör olduğunu anlatan Özgener, üyelerin belgelere erişimini kolaylaştırmak için 150 TL olan belge masraf ücretini oda olarak üstlendiklerini söyledi. Odanın 56. Meslek Komitesi, Otokent Yönetimi ve TOBB Meybem'in destekleri ile 600'ü aşkın sektör temsilcisine sınav ve belgelendirme hizmeti sunduklarını belirten Başkan Özgener şöyle devam etti:

"Kasım ayında gerçekleştirilen sınavlara tam 360 kişi katıldı. Türkiye genelinde 1 haftada sınava alınan kişi sayısı rekorunu kırdık. Aralık ve şubat ayında gerçekleştirilen sınavlarımızda yoğun ilgi gördü. Mart ve nisan aylarında yine TOBB Meybem işbirliğinde Emlak Alım Satım mesleğinde üyelerimize sınav hizmeti sunduk. Önümüzdeki aylarda yeni sektörler ile hizmet yelpazemizi genişleteceğiz. İnşaat sektöründe de mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme hizmetlerimiz devam ediyor. Sektörlerin gelişimi için büyük önem arz eden bu belgelerin beraberinde getirdiği teşvikler var. Nitelikli elemanların istihdam edilmesini desteklemek üzere devletimiz çeşitli istihdam teşvikleri geliştirdi. İş yeri sahiplerinin söz konusu teşviklerden yararlanması için SGK ve İŞKUR ile iletişime geçmesini önemle tavsiye ediyorum. İşinizi daha da geliştirmek için devletin sağladığı imkanlardan faydalanın. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve kişilerin istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi için başlattığımız bu seferberlikte özellikle bize her konuda destek olanlara teşekkür ederim."

"Avrupa standartlarına ulaşırız"

Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir de, çalışmalarına verdikleri destek nedeniyle İZTO Başkanı Mahmut Özgener'e teşekkürlerini ileterek bir plaket takdim etti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da konuşmasında, Mahmut Özgener'e odada ve üniversitede yaptığı çalışmalar ile TOBB'da İzmir'i temsil ederek sorunların çözümü için gösterdiği gayret nedeniyle teşekkür etti. Bu mesleki yeterlilik belgesiyle ilgili sistemin 117 tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle başlayan bir süreç olduğunu söyleyen Özgener şunları söyledi:

"Bu eğitimler insanlara standart kazandırarak mesleği benimsemelerini sağlayacak bir belgelendirme yöntemidir. Daha önce Türkiye'de sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren 15 bin acentenin tost yapan bir büfede de yada bir galeride bu hizmeti alma imkanı vardı. Sigorta acenteleri bugün KOSGEB'den kredi alabilir hale geldi. Mesleklerin sertifikalanması son derece önemli. Bugüne kadar 81 ilin 76'sında sınav yaptık. Bunu artırmak bizim hedefimiz. Türkiye'nin her yerinde Meybem var. Kaliteyi artırarak Türkiye'nin en büyük sorunu eğitimsizliği çözersek Avrupa standartlarına ulaşırız. Sanayi 4'den daha önemlisi Eğitim 4'dür. Onu da yapacak gücümüz var. Birlik beraberlik olduğu sürece üstesinden geliriz."

643 bin kişi

MYK olarak yaklaşık 12 yıldır eğitim ve istihdam arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan MYK Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, rekabet edilebilirliğin artırılması noktasında çalışma hayatına etkin politikalar ürettiklerini ifade etti. Bu kapsamda 829 meslek standardı belirlediklerini kaydeden Ordukaya, "Özellikle nitelikli ve belgeli iş gücüne giden yolda meslek standartları ilk adımdır. Meslek standardının belirlenmesinin ardından sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bu işin temelinde uluslararası akreditasyon ilkeleri ön plana çıkıyor. 12 yılda 200 kuruluşu sınav ve belgelendirme yapmak için yetkilendirdik. Bir kurumun yetki alması yaklaşık 12 ay sürüyor. Yetkilendirdiğimiz 200 kuruluşla birlikte yıllık 3 milyon kişiye ulaştık. Yaklaşık 643 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesi aldığını görüyoruz" diye konuştu.

"Amacına ulaştı"

Türkiye'de 2014 yılında kimsenin hatırlamak istemediği iş kazalarının yaşandığını söyleyen Ordukaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş kazalarını en aza indirmek için bu belge zorunlu hale geldi. 161 meslekte belge zorunluluğu getirme yetkisi verildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tebliğlerinde 117 meslekte belge zorunluluğu yürürlüğe kondu. Tehlikeli mesleklerde çalışan belgeli vatandaşlarımız belgesiz çalışanlara göre yüzde 25 oranında daha az iş kazalarına maruz kalıyor. Mesleki yeterlilik belgesinin tehlikeli işlerde zorunlu olmasının bu bağlamda amacına ulaştığını görüyoruz. Biz MYK olarak Ticaret Bakanlığı ile yaklaşık 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. İşbirliği kapsamında yetkilendirdiğimiz belgelendirme kuruluşları aracılığıyla galerici esnafımızın bu faaliyetlerini yürütmeye başladık. 2018 yılında yönetmelik yayınladı. İzmir'de MYK'nın İzmir merkezli yetkilendirdiği 9 kuruluş var. Biri İZTO'nun ticari işletmesi, biri esnaf odası ile diğer özel iştiraklerimiz yetkilendirildi. İzmir'de bugüne kadar 8 binden fazla sınavda 41 bin vatandaş mesleki yeterlilik belgesi almış. Ülkemizdeki genel dağılıma bakıldığında İzmir öncü illerden biri olmuş. Kendi ekonomisi göz önünde bulundurulduğunda bu sayının artacağına inanıyoruz."

Kaynak: İHA