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  3. İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak!

İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak!

İzmir'de ana ishale hattında yaşanılan teknik arızalar nedeniyle 48 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaş'ın mağdur olmaması için alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacağı bildirildi.

İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak!

İzmir'in Tahtalı Barajı ile Görece içime suyu içme suyu Arıtma tesisleri arası 2200mm çapında teknik bir arıza gerçekleşti. İZSU'nun yapmış olduğu açıklamada arızanın 48 saat sonra giderileceği planlanıyor. Sorunun en kısa sürede çözülmesi için yetkililer sıkı bir çalışa yürütüyor. Yaşanılan sorunun halkı etkilememesi adına alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacağı söylenildi.

İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak!

GAZİEMİR İLÇESİN'DE KESİNTİ

Açıklamanın devamında, arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir ilçesinde 13.08.2021 tarihi saat 00.00’a kadar su kesintisi yapma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

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