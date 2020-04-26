İzmir’de 5 bin lira fidye karşılığı adam kaçıran şahıslardan 2’si tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi kaçırıp, kardeşinden ve eşinden 5 bin TL fidye isteyen zanlılar, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Nisan günü Torbalı ilçesinde meydana geldi. 156 Jandarma İmdat Hattını arayan bir vatandaş, erkek kardeşi G.G.'nin kaçırıldığını ve başına silah dayanmış halde kendisine fotoğraf gönderildiğini söyledi. Zanlıların kendisinden 5 bin TL para istediklerini, aksi takdirde kardeşini öldüreceklerini söyleyen G.G.'nin kardeşi, jandarmadan yardım istedi.

Zanlıların, aynı gün G.G.'nin eşi S.G.'yi de arayarak para istedikleri ifade edilirken, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takip ve planlı çalışması sonucu, G.G.'yi kaçıran R.K. ve G.S. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, ilk sorgularında Ş.K. isimli şahıstan uyuşturucu almaya gittiklerini, fakat şahsın kendilerini dolandırdığını, bu sırada G.G.'nin de orada bulunduğunu, paralarını alabilmek için kaçırdıklarını itiraf etmeleri üzerine, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada G.G. sağ olarak bulundu. İş yerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan R.K., G.S., Ü.Ş., O.A. ve U.Ş. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Torbalı Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgularının ardından Ü.Ş. ve G.S. isimli şahıslar tutuklanırken diğer şahıslar R.K., O.A. ve U.Ş. serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 zanlı Menemen T Tipi Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA