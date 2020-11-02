İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen ilçelerden biri Bayraklı ilçesi olmuştu. Depremde hasar alan Emrah Apartmanından mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler bir kız çocuğunun sesini duydu. Ekipler 14 yaşındaki İdil Şirin'in yaşadığını belirledi. Daha sonra ekipler uzun süren çalışmanın ardından İdil'i 58 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarttı ancak kardeşi İpek Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"İTFAİYE AMCA KARDEŞİMDEN SES ALAMIYORUM, ÖLDÜ"

Emrah Apartmanında süren 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan İdil Şirin'in, kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri “itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası Ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İdile ulaşan İtfaiye ekiplerinin anlattıkları ise yürekleri dağladı. İdil kardeşi İpek’ten uzun süre ses aldığını ama sonradan bir daha ses alamadığını söyledi. İpek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. İdil’in sırt üstü durduğunu tek kişilik bir çekyata ayağının sıkıştığını gören kurtarma ekipleri kardeşini ise tam yanında oturur vaziyette buldu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca ile göz göze gelen İdil kardeşinden ses alamadığını Alacay’a söyledi. Adından ise İtfaiye erinden su istedi.

İdil’i uyutmamak için 3 saat baş aşağı durdu

İDİL'İ ENKAZDAN ÇIKARAN İTFAİYE ERİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Çalışmalara katılan ve İdil’e yaklaşık 3 saat boyunca yanında durarak konuşan Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş ise İdil’i uyutmamak için uzun çaba sarf etti. Kuş, İdil ile 3 saat boyunca tünelde kaldı. İdil’i enkazdan çıkaran Kuş daha sonra baygınlık geçirdi. Uzun süre baş aşağı durarak konuşan Kuş, ekiplerin yardımı ile enkaz alanından çıkarıldı.

İdil’le göz göze gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan Hasan Alaca’nın anlattıkları ise yürekleri dağladı. Alaca “Enkazda çalışma yaparken canlı bir ses duyduk. İdil’le göz göze geldik. Enkazı biraz ayıkladıktan sonra çocuğun gayet sağlığı yerindeydi. Adını sordum, yaşını sordum hepsini söyledi. 'Bizden bir isteğiniz var mı' diye sorduğumda 'Ben susadım, su istiyorum' dedi. Sağlık durumu nedeniyle su vermedik. Müdahale ederek uzun bir çalışmanın ardından İdil’i bulunduğu yerden çıkardık” dedi.

AYAĞINI ÇEKYAT SIKIŞTIRMIŞ

Alaca, İdil’i sağ görünce şok olduğunu söyleyerek “İdil’i ilk gördüğümde şok oldum. 58 saat sonra bir canlının çıkması gerçekten heyecanlı bir andı. Yaklaşık 3 saat kurtarma çalışması sürdü. Sadece ayağını çekyat sıkıştırmış, Ayağı sıkışıktı, ezik yada zedelenme yoktu ilk baktığımızda” şeklinde konuştu.

KARDEŞİ YANINDAYDI

İdil’in hemen yanı başında kardeşi İpek’ın olduğunu ifade eden Alaca, “ 'İdil, kardeşim var, öldü' dedi. Kardeşi ile yan yanalardı. Kardeşi öldüğünde onu izlemiş. İdil sırt üstü yatıyordu, sol tarafında kardeşi İpek oturur vaziyetteydi. İdil, 'kardeşim yaşıyordu ama son zamanlarda ses gelmiyordu' dedi bize. İdil'in 'İtfaiye amca kardeşim öldü' demesi yüreklerimizi sızlattı. Büyük bir ihtimal bugün ölmüş kardeşim” dedi.

"UMUTLARIN TÜKENDİĞİ ANDA İDİL'İ ÇIKARMAK HEPİMİZİ SEVİNDİRDİ"

Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi grup amiri Bahadır Kuş ise İdil’in yerini tespit etmek için o bölgeye yoğunlaştıklarını söyleyerek," Manisa itfaiyesi ile birlikte ses gelen yere yoğunlaştık. Sonra ben içeri girerek sohbet şeklinde İdil'le konuşmaya çalıştım. İdil’i sağlıklı ve diri tutmak için. Bunlar ekip işi beraber ortaklaşa hareket ederek sağ salim sağlık ekiplerine teslim ettik. Mutluyuz, uzun saatler sonrası bir insanı canlı olarak çıkarmak, tamda umutların tükendiği anda İdil’i sağ salim çıkarmak hepimizi sevindirdi. Çalışan tüm ekiplere deşarj gibi oldu. İnşallah enkaz altındaki diğer vatandaşlarımızda sağ salim enkaz altından çıkar. İzmir’imize geçmiş olsun. Türkiye’mize geçmiş olsun. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Bahadır Kuş şöyle konuştu:

"2 saat uzun bir süre bende onunla aynı tünelde olduğumu onunla beraber çıkacağımı söyleyerek İdil’i diri tutmaya çalıştım. Enerjimiz tam bitmek üzereyken hepimize arama kurtarma ekiplerine güç verdi, gayretimiz arttı. İdil’in bilinci açıktı ama artık yorgun düşmüştü. Onu uyutmamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuk odası ve çalışma odası olarak kullandığı yerde tekli koltuk şeklinde çekyat vardı. Üzerine kapanmış çekyat ve üzerinde kat ve kat beton yığını vardı. Ona Rabbim orda bir yaşam üçgeni oluşturmuş ve 3 günün sonunda İdil’i kurtardık”

İDİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sedye yardımıyla ambulansa bindirilen İdil'in, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü ve tedavi altına alındığı sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

KARDEŞİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin’in cenazesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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