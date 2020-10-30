İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremden felaket görüntüleri!
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki çoğu ilde hissedilen depremde çok sayıda maddi hasar meydana geldi.
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem!
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30 Ekim 2020 Cuma 16:27
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