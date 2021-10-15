İzmir'de 600 milyon TL'lik ilaç vurgunu! Aralarında Doktor ve eczacı da var!​​​​​​​

İzmir'de, 12 Ekim'de düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteli ilaçların satışında yapılan usulsüzlük iddiasıyla aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla olmak üzere toplam 8 ilçedeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, narkotik köpekleri de bulundu.

İLAÇLARI, MADDE BAĞIMLILARINA SATTILAR

Adreslerde yapılan aramada, 808 pregabalin etken maddesi ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, 1 para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge tespit edildi. İfadesi alınan şüphelilerin yeşil reçeteyle alınabilen ilaçları, madde bağımlılarına sattıkları tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ SERBEST

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

600 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ

2 doktor, 6 eczacı, 3 eczane çalışanı, 1 doktor eşi ve 3 uyuşturucu satıcısı ise adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yaklaşık 5 yıldır bu işin içinde oldukları ve bu süreçte şüphelilerin yaklaşık 600 milyon TL para trafiğini yönettiği iddia edildi.

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