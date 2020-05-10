İzmir’de, 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına polis koştu

İZMİR'İN Narlıdere ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara polis ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yürümekte zorlanan bazı vatandaşlara ise polis araçlarıyla refakat edildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mart tarihinden bu yana evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında uzun bir aradan sonra dışarıya çıktı. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı. Bunun yanı sıra yürümekte zorluk çekenlere ise polis araçlarıyla refakat edildi.

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Kaynak: DHA