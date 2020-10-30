İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların korku dolu anlar yaşarken o anlar kameraya böyle yansırken deprem Ege ve Marmara'daki çoğu ilde hissedildi.