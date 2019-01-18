İzmir’de 72 kişiye yönelik FETÖ operasyonu (3)
İzmir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 61'e yükseldi.
GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR
İzmir merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 61'e yükseldi. Operasyon kapsamında 11 şüphelinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi.
DHA
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