İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı

İzmir'de ağına düşürdükleri yaşlı vatandaşlara kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, baskı altına alarak para isteyen dolandırıcılar, 80 yaşındaki bir vatandaşı dolandırmaya çalışırken polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı

İzmir'de ağına düşürdükleri yaşlı vatandaşlara kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, baskı altına alarak para isteyen dolandırıcılar, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Ağustos tarihinde Seferihisar'da yaşayan 80 yaşındaki bir vatandaşın, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından arandığı, şüphelilerin vatandaşı baskı altına alarak verdikleri hesaplara toplamda 2 milyon 200 bin TL parayı gönderterek dolandırdığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, evini 250 bin Euro'ya satan vatandaşın parayı dolandırıcılara vermesini engelledi ve 4 Eylül günü parayı almaya gelen şüpheli C.Y., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyon 3 ilde daha sürdü

Polis ekiplerinin devam eden çalışmalarında ise, olaya karıştığı tespit edilen Ş.A., Ş.B. ve E.Ö. adlı şüpheli şahıslar, İstanbul, Uşak ve Gaziantep illerinde 6 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. 3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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