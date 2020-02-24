İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçe açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan 2 lastik botta 37 Filistin, 30 Somali, 16 Suriye, 2 Yemen, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





Kaynak: AA