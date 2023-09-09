İzmir’de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri, 350 metrelik dev Türk bayrağının binlerce İzmirli tarafından taşınmasıyla yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmir’de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri, 350 metrelik dev Türk bayrağının binlerce İzmirli tarafından taşınmasıyla yapılan geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne protokol üyeleri tarafından çelenk sunumunda bulunuldu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, her yıl olduğu gibi yine coşkulu kutlamalara sahne oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, saat 09.00'da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünden başlayan yürüyüş, binlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninde ise İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çelenklerini Atatürk büstüne sundu. Ardından Türk bayrakları göndere çekilerek saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 9 Eylül etkinlikleri gece geç saatlere kadar sürecek.

İzmir’de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İzmir’de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İzmir’de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

İzmir’de 9 Eylül coşkusu Zafer Yürüyüşü ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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