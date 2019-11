İzmir'de AK Parti'li kadınlar 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açıp, yürüdü

İZMİR'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yağmur altında yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar yürüyen kadınlara, zaman zaman yoldan geçen erkekler de sloganlarla destek verdi.

AK Partili kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürüyüş düzenledi. İzmir'de de AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüyen kadınlar, "Kadına uzanan eller kırılsın', "Kadına şiddete hayır" sloganları attı. "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartı arkasında yürüyen kadınlara, zaman zaman erkekler de sloganlarla destek verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da kadınlara destek verdi. Konak Meydanı'nda açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Dünyada "kadın" ve "şiddet" kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile, ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık" dedi.

'TAVİZSİZ MÜCADELE EDECEĞİZ'

Büyükdağ, "Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz" diye konuştu. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partilerin tutarlı ve ortak tavır içinde olması gerektiğini ifade eden Büyükdağ, "Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. AK Kadınlar, olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz" dedi. Kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA