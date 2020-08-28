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  3. İzmir'de akıl almaz olay! 16 yaşındaki kızın cesedi, moloz döküm alanına çıktı

İzmir'de akıl almaz olay! 16 yaşındaki kızın cesedi, moloz döküm alanına çıktı

İzmir'de sosyal medyadan tanıştığı iki kişi ile birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra ölen 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi moloz döküm alanında ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kızın cesedini İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırken 2 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan olayda 55 L.Y'nin Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ihbarı üzerine ortaya çıkan cinayette 16 yaşındaki Ceren Duman'ın internet üzerinden tanıştığı S.Ö ve T.Y ile birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından bu iki kişinin genç kızın cesedini Naldöken Mahallesi’nde bulunan moloz döküm alanına gömdüğü öğrenildi. Yapılan aramalar sonucu 2 kişiyi de bulan polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Kızın cesedi ise  savcının yaptığı incelemelerden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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28 Ağustos 2020 Cuma 12:00
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