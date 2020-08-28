İzmir'de akıl almaz olay! 16 yaşındaki kızın cesedi, moloz döküm alanına çıktı
İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan olayda 55 L.Y'nin Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı ihbarı üzerine ortaya çıkan cinayette 16 yaşındaki Ceren Duman'ın internet üzerinden tanıştığı S.Ö ve T.Y ile birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından bu iki kişinin genç kızın cesedini Naldöken Mahallesi’nde bulunan moloz döküm alanına gömdüğü öğrenildi. Yapılan aramalar sonucu 2 kişiyi de bulan polis ekipleri şahısları gözaltına aldı. Kızın cesedi ise savcının yaptığı incelemelerden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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