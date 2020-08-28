İzmir'de akıl almaz olay! 16 yaşındaki kızın cesedi, moloz döküm alanına çıktı

İzmir'de sosyal medyadan tanıştığı iki kişi ile birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra ölen 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi moloz döküm alanında ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kızın cesedini İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırken 2 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.