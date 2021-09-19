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  3. İzmir'de alacak-verecek kavgasında kan döküldü! 1 ölü, 2 yaralı!

İzmir'de alacak-verecek kavgasında kan döküldü! 1 ölü, 2 yaralı!

İzmir Konak'ta, iki grup arasında çıkan tartışmada kanlı döküldü. Alacak verecek üzerine sokak ortasında .çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar silahlarını çıkararak çatıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralandı.

İzmir'de alacak-verecek kavgasında kan döküldü! 1 ölü, 2 yaralı!

İzmir'in Konak ilçesinde, saat 02.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı bir düşmanlığı bulunan Serdar K. ve Oğuzhan A. ile kimliği henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ve Kubilay Tuncel arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar çekildi. İki grup birbirine tabancayla ateş açarak çatışmaya başladı. Çatışma esnasında 30 yaşındaki Kubilay Tuncel isimli bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 

3 KİŞİ YARALANDI

Silahlı çatışmanın ardından 3 kişi yaralanırken kimliği belirlenemeyen bir şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serdar K. bacağından, Oğuzhan A. kolundan yaralanırken, Kubilay Tuncel ise sırt ve göğüs kısmından ağır yara aldı.

İzmir'de alacak-verecek kavgasında kan döküldü! 1 ölü, 2 yaralı!

AĞIR YARALANAN 1 KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılar ambulans aracı ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kubilay Tuncel yaşamını yitirdi. Diğer 2 şüphelinin tedavisinin devam ettiği aktarılırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacakları belirtildi.

İzmir'de alacak-verecek kavgasında kan döküldü! 1 ölü, 2 yaralı!

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından polis ekiplerinin incelemelerde bulunduğu bölgede, bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlendi. Olay yerinden kaça ve kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İzmir'de alacak-verecek kavgasında kan döküldü! 1 ölü, 2 yaralı!

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