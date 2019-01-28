İzmir’de alevli gece: Fabrikalar yanıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangın, diğer fabrikalara sıçradı. Onlarca itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ulukent Sanayi Bölgesi 10006. Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yanındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği yangın, zaman zaman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip ederken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA