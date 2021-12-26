İzmir'de anne - oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Kalbinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!

Gece saatlerinde gerçekleşen Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana gelen olayda iddiaya göre 56 yaşındaki Sevda Yalın isimli kadın oğlu A.E. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. Annesini bıçaklayan A.E. 112'yi arayarak durumu ihbar etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Sevda Yalın, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, Yalın’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Yalın’ın bir süre önce eşinden boşanmış oluğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.