Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.51'de meydana gelen ve 43 saniye süren depremde yıkılan binaların görüntüleri hızla yayılırken özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde kayıplar olduğu belirtildi.

Resmi kurumlar tarafından deprem süresi 15 saniye olarak açıklanırken deprem bölgesinden paylaşılan paylaşılan ana dair görüntülerde deprem süresinin 40 saniyeyi geçtiği görüldü. Bunun üzerine AFAD tarafından binalara girilmemesi ve yeni bir tsunami ihtimaline karşı denize yakın yerlerde bulunmaması konusunda vatandaşlar uyarılırken sıklıkla artçı depremler meydana geldiği de belirtiliyor. Bu haberlerin üzerine vatandaşlar, bölgede kaç artçı deprem meydana geldiği konusunu araştırmaya başladı.

İZMİR'DE ARTÇI DEPREM BEKLENİYOR MU? KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 20'ye yakın binanın yıkıldığı belirtilirken 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 70 kişi enkazdan kurtarılırken en az 120 kişinin ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Artçı depremlerin 15 gün sürmesinin beklendiği açıklaması yapılırken Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde, büyük depremin ardından 28 tane artçı depremin yaşandığı belirtildi.

Yine Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde yer alan haberde 15 gün sürebileceği belirtilen artçı depremlerin şimdiye dek şiddetlerinin 4,9 ile 2,8 arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.

AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise bölgede meydana gelen artçı sayısı 33 olarak belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında 13’ünün 4’ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiş, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.

AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.