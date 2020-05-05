İzmir’de bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir bağ evinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre , Arslanlar Mahallesi'nde M.B. isimli şahsa ait bağ evinin penceresindeki korkuluklar sert bir cisimle kırılarak açıldı. Ardından şüpheliler, ev içerisinde bulunan ev eşyaları ve inşaat malzemelerini çalarak evden kaçtı. Olayın ardından alınan ihbar üzerine Torbalı İlçe Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin takibi sonucu, eve girdiği tespit edilen M.E.Y., A.E.. E.U., S.D., A.K. ve İ.B. isimli 6 şahsın adreslerinde operasyon yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan malzeme ve eşyalar ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı 6 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA