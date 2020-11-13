İzmir'de baltalı cinayet! Karısının kafasına balta ile vurdu
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde psikiyatrik rahatsızlığı olan 71 yaşındaki İ.Z. isimli bir adam, evlerinin önünde tartıştığı 72 yaşındaki karısı H.Z.'nin kafasına balta ile vurarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma adamı gözaltına alırken gelen 112 ekipleri ise kadını morga kaldırıldı.
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13 Kasım 2020 Cuma 15:50
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