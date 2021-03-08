İzmir'de beden eğitimi öğretmeni, yeni atandığı okulda hayatını kaybetti!
İzmir'in Konak ilçesindeki bir liseye atanan beden eğitimi öğretmeni Özgür İken, ilk dersinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İzmir Karataş Anadolu Lisesi'ne yeni tayin olan 42 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özgür İken, ders vermeye başladığı ilk gününde, ders sırasında aniden fenalaştı. Öğretmenin fenalaştığını gören meslektaşları durumu sağlık ekiplerine ihbar etti.
Okula gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen öğretmene ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak İken, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.