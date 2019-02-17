İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Murat Elçi (45), ağır yaralandı.

​Olay, saat 00.30 sıralarında Refet Bele Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Murat Elçi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elçi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Elçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA