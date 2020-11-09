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  3. İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma alanı için çalışmalar devam ediyor

İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma alanı için çalışmalar devam ediyor

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından evleri zarar gören halk için yapılan ve bin konteynerden oluşacak geçici barınma merkezinde yapılan çalışmalar sürüyor.

İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma alanı için çalışmalar devam ediyor

30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan veya yıkılma tehlikesine karşı kontrollü yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik AFAD tarafından bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kurulması kararlaştırıldı. Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulacak geçici barınma merkezi alanında hafriyat çalışmalarının devam ettiği, altyapı çalışmalarının da başladığı görüldü.

AFAD koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerinin destekleri ile devam eden çalışmaların yaklaşık 20 günde tamamlanması öngörülüyor. Gece de süren çalışmalar tamamlandığında bin konteyner, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulmuş olacak.

İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma alanı için çalışmalar devam ediyor

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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