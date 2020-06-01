İzmir'de bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından sağanak yağış İzmir genelinde etkili oldu. Aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.
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01 Haziran 2020 Pazartesi 15:29
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