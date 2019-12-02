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  3. İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2)

İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2)

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan Ortayayla'yı (26), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kocası Yunus Ortayayla, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından öldürüldü (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan Ortayayla'yı (26), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kocası Yunus Ortayayla, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Ortayayla, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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