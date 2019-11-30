İzmir’de bir ev alev alev yandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kerpiç bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşatırken, ev alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Çaylı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla yangının çıktığı bölgeye intikal eden ekipler, alev alev yanan evdeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Kerpiç evde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA