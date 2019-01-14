İzmir'de bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir Torbalı'daki bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İşte olay yerinden görüntüler...
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanda patlama oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
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