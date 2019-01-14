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İzmir'de bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir Torbalı'daki bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İşte olay yerinden görüntüler...

İzmir'de bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanda patlama oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

İzmir'de bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralıİzmir'de bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

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