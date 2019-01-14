İzmir'de bir fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı İzmir Torbalı'daki bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İşte olay yerinden görüntüler...

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