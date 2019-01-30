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İzmir’de bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Evka-5 Mahallesi 8809 sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İzmir’de bir kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Evliya Kara (64) yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Evka-5 Mahallesi 8809 sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evliya Kara'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip, Kara'nın yaşadığı eve gitti. Kapıyı çalan yakınları, açan olmayınca yedek anahtar ile eve girdi. Yakınları eve girdiklerinde Kara'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evliya Kara'nın şüpheli ölümü üzerine, cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından Kara'nın kesin ölüm sebebi belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’de bir kişi evinde ölü bulundu

İzmir’de bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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