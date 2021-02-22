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İzmir'de büyük dönüşüm

İzmir Seferihisar'da 6.6 büyüklüğünde deprem yaşayan İzmir’de ilk etapta temeli atılan konutların teslimi ağustosta yapılacağı söylendi.

İzmir'de büyük dönüşüm

30 Ekim 2020’de yaşanan depremle sarsılan İzmir'de dönüşüm konutlarının temeli bugün atılıyor. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü başlattıklarını belirten Bakan Murat Kurum, teslimlerin ağustosta olacağını açıkladı.

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yerinde ve rezerv alanda ilk etapta hayata geçirilecek 1841 konut ve 208 dükkanın temel atma töreni yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, depremde yıkılan ve ağır hasar gören 7 ayrı konut alanında 1.444 konut ve 208 dükkan yapılacak. İlk etapta temeli atılan konutlar içinde 397 adedi ise rezerv alanda yer alacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlattıklarını ve tüm konutların teslimi 1 yılda yapılacağını söyledi.

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İNŞAAT NORMALDEN 3 KAT DAHA HIZLI İLERLİYOR

Yetkililer, konutların diğer inşaat projelerine kıyasla 3 kat daha hızlı çalışmayla hayata geçirileceğinin açıklamasını yaptı. Bölgenin taşıma gücünün çok az olduğunu söyleyen yetkililer, öncelikle çalışmanın yerin altında yapıldığını belirtiyor. 21 metre yüksekliğinde binalar için yerin altına da 21 metre boyunda kazıklar ile beton enjeksiyonu yapıldığını söylediler.

 RIZA BEY APARTMANI ALANI YEŞİL KALACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu  AFAD Merkezi'nde bir toplantıya katılan Bakan Kurum, depremzedelerden gelen talebi yerine getirdiklerini açıkladı. 38 kişinin hayatını kaybettiği ve Ayda bebeğin de 91 saat sonra bu binadan çıkması sonucunda depremin simge yapısının burası olduğunu belirten Kurum, "Bu nedenle alanı yeşil bırakmaya ve depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı bir mekan yapmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

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