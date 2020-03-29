İzmir'de cadde ve sahiller boş kaldı

İZMİR'de koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarıların ardından, hafta sonları güzel havaları da fırsat bilen İzmirlilerin ziyaret ettiği sahiller ve caddeler boş kaldı. Zabıta ve polis ekipleri sahillerde denetim yaparken, İzmirlilerin yasağa uyduğu gözlendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak günden güne etkisini sürdüren ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, dünya genelinde pek çok tedbir alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı da önlemler kapsamında hafta sonları piknik alanları ve sahillere gidilmesini yasakladı. İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçeleri ile Alsancak ve İnciraltı semtleri sahilleri bomboş kaldı. İzmirlilerin gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği bu yerler, adeta sessizliğe büründü. Güzel havaya rağmen İzmirliler "evde kal" çağrısına uyarken, sahil ve parklarda zabıta görevlileri ve polis ekipleri ise denetim yaptı. Öte yandan şehrin işlek cadde ve sokakları da bomboş kaldı.

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Kaynak: DHA