İzmir'deki Çav Bella provokasyonunda flaş gelişme! Bir kadın gözaltına alındı

Dün oldukça tepki çeken Çav Bella provokasyonuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Olay akşam saat 17.00 sıralarında İzmir’de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca'daki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil oldu. Bu kişiler cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen Çav Bella’yı çaldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ

Camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının yükselmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İZMİR MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN TEPKİ

Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Mülüsmanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmuş,bu provatakif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konun sonuna kadar takipçisi olacağız."

21 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası

UNICEF açıkladı! ABD salgına aldırmadan 1000 göçmen çocuğu sınır dışı etti

Afyonkarahisar'da 1.5 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

Sağlık Bakanlığından uyarı! Bu yöntemi uygulayan dolandırıcılara kanmayın

Eminönü bayram alışverişine gelenlerle doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez maske takarken görüldü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk salgın sonrasında ilk ziyaretini o ile yapacak