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  3. İzmir'de can pazarı! işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: çok sayıda yaralı var!

İzmir'de can pazarı! işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: çok sayıda yaralı var!

İzmir'de mandalina işçilerini taşıyan iki midibüs kafa kafaya geldi. Feci kazada 5'i ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı.

İzmir'de can pazarı! işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: çok sayıda yaralı var!

Korkutan kaza, İzmir'in Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen kazada edinilen bilgiye göre, M.E.T. idaresindeki 35 TRG 29 plakalı midibüsün frenleri patlayarak, H.B. kontrolündeki 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında yer alan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı. Korkunç anların yaşandığı kazada çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

İzmir'de can pazarı! işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: çok sayıda yaralı var!

Kazaya karışan midibüslerdeki yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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