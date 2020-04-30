İzmir'de çarşaf hırsızlığı güvenlik kamerasında 

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin balkonda asılı duran çarşafı çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, geçen gün Bayraklı'ya bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, balkonda asılı duran çarşafı çalıp kayıplara karıştı. Sabah kalktığında balkondaki çarşafın olmadığı fark eden ev sahibi, alt kattaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, bir kişinin gece saatlerinde gelerek çarşafı çaldığını gördü. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi, balkonun altında bir süre bekliyor ve bu sırada etrafı kontrol ediyor. Daha sonra balkonda asılı duran çarşafı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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Kaynak: DHA