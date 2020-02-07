İzmir’de çevrecilerden cüruf toplama alanı tepkisi

İzmir'de bir grup çevreci, Büyükşehir ve Foça Belediyesine seslenerek, Foça'da bulunan cüruf depolama alanının kapatılmasını talep etti. İmza kampanyası düzenleyen çevreciler topladıkları bin 501 imzayı İzmir Büyükşehir Belediyesine teslim etti.

İzmir'de bir grup çevreci, Foça'da bulunan cüruf depolama alanının kapatılması için taleplerini dile getirmek eski Sümerbank önünde toplandı. Foça'daki cüruf depolama alanının kapatılmasını isteyen bin 501 çevreci topladıkları imzaları İzmir Büyükşehir Belediyesine teslim etti. Foça'daki cüruf depolama alanının çevre ve insan sağlığına zararlı olduğunu söyleyen çevreciler adına basın açıklamasını Yenifoça Forum dönem sözcüsü Ezgi Levent yaptı. Levent açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"1980 yılından 2011 yılına kadar 31 yıl boyunca demir çelik işletmelerinin kendi alanlarında depoladıkları cüruflar, 2011'de geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar ile Foça Gölyüzü'ne dökülmeye başlandı. Bu su havzası ve orman alanı "Cüruf Depolama Alanı" olarak belirlendi. Danıştayın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen ruhsatsız olarak çalışmaya devam eden bu alan tehlike saçıyor. Bir sene içerisinde bölgede defalarca yangın çıkmıştır ve bu yangınlar çevrede yaşayan bizleri tedirgin etmektedir. En son geçtiğimiz haftalarda arka arkaya çıkan yangınlar, bu kapalı saha içerisinde neler oluyor, başka hangi atıklarda depolanıp yakılıyor sorusunu düşündürmektedir. Bölgemizde ruhsatsız çalışan ve yaşamımızı tehlikeye sokan Cüruf Depolama Alanı kapatılmadığı sürece, bir defa iptal edilen ve ikinci davası süren Biyokütle Tesisleri de kurulmak istenecektir. Foça bir turizm kentidir ve sanayiden bu kadar zarar görmesinin hiçbir açıklaması olamaz, cüruf alanı yaşam alanımızın bir parçası olmamalıdır. İstiap haddini çoktan doldurmuş, milyonlarca tonu barındıran cüruf depolama alanında artık daha fazla cürufa yer kalmamıştır. Yaşam alanlarımızın korunması yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Sağlığımızı hiçe saymalarını kabul etmiyoruz. Geçmişte alınan bu kararın düzeltilmesi yeni Büyükşehir Belediye Meclisinden acil talebimizdir. Bizler Foça'da yaşayanlar ve Sivil Toplum kuruluşları olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla kurulacak olan Aliağa Çevre Komisyonunu desteklemekteyiz, bölgemizdeki sorunlara çözüm bulmak için atılan bu adım yaşam alanlarımız için çok umut vericidir. Bu duyarlılığın Cüruf Alanından başlamasını talep ediyoruz ve cüruf alanının kapatılmasını istiyoruz. İzmir Büyükşehir ve Foça Belediye Başkanlarının, meclis üyelerinin de bizimle aynı fikirde olduğunu tahmin ediyor ve diliyoruz. Bu cüruf alanının kapatılmasının onların döneminde olmasını umut ediyoruz. Topladığımız imzaları teslim edecek ve sürecin takipçisi olacağız. Her koşulda yaşam alanlarımızı savunacak ve mücadeleye devam edeceğiz."

Grup gerçekleşen eylem ve basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA