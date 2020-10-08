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  3. İzmir'de cinnet geçiren koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İzmir'de cinnet geçiren koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İzmir'de 36 yaşındaki bir kişi, boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirerek karısının vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören koca kaçtıktan bir süre sonra yakalanırken kadın ise ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşanan olayda boşanma davasının görüleceği mahkemeden bir gün önce 31 yaşındaki eşi Bihter Yalçınsoy ile tartışan 36 yaşındaki Rahman Yalçınsoy, yaşanan kavga sonucunda cinnet geçirerek eşini vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken koca ise kaçtıktan bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan Rahman Yalçınsoy ve öldürdüğü 6 yıllık eşi Bihter Yalçınsoy’un şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları, İzmir Adliyesinde bugün boşanma davalarının görüleceği öğrenildi. Talihsiz kadının davaya saatler kala, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu.

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08 Ekim 2020 Perşembe 10:12
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